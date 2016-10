USHT sot nderon Thaçin me titullin ”Honoris Causa”

Kryetari i Kosovës sot do të duhet të nderohet me çmimin ”Honoris Causa” nga Universiteti i Tetovës në Maqedoni, shkruan Telegrafi Maqedoni.

Në Tetovë janë vendosur billborde me njoftimin për një iniciativë të Universitetit të Tetovës se Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi do të nderohet me çmimin ‘Doctor Honoris Causa’.

Me fillim nga ora 17 Thaçi do të duhe t’i drejtohet të pranishmëve në Amfitetatrin e madh në këtë Universitet dhe pastaj do të dekorohet nga Rektori i këtij Universiteti, Vullnet Ameti.

Pritja solemne e Presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi në hapësirën para Rektoratit të UT-së, do të bëhet në ora 16.30.

Comments

comments