Ushqehemi me ushqime diskutabile,të pakontrolluara.

Me publikimin e aferës skandale të mishit ma afat të skaduar që nga viti 1982, në portet e Malit të zi, me adresë anonime.

Aferë skandaloze e publikua nga mediumet ,dhe bëri bujë në regjion.Vendet përeth e ngritën kontrolin kufitar . Ky zbulim ka qenë i rastësishëm, nuk dihet sa e sa kontigjente kanë kaluar pa u hetua.

Dyshimet lindin se kjo sasi është minore nga furnizimet e më hershme,ndoshta vazhdimishtë është furnizue Ballkani me këtë mish diskutabilë.

Ky dyshim i alarmoj organet e inspektoriateve të ushqimit në Kroaci,dhe të parët e filluan hulumtimin e rrugës së furnizimit në Kroaci.Në krahasim me shtetet përeth në regjion.

Nga hulumtimi i mishit dhe i prudukteve të mishit nëpër marketet e Kroacisë janë zbuluar paregulsi me standardet të parapara të UE-së, për ushqime të mishit, produkteve nga mishi po ashtu edhe i ushqimeve tjera bimore, janë konstatue koncentrim i lartë i hormoneve, dhe substancave të dyshimta, nga të cilat dyshohet si burim i sëmundje të ndryshme.

Parimishtë, nga këto zbulime kontrabandë të organizuara nga qarqet e caktuara të cilat kontrollojnë vrasjen e njerëzve në vendet e pazhvilluara dhe gjysëm të zhvilluara. Me metoda të sofistikuara të mos zbulohen, këto qarqe së pari i koruptojnë qeveritë e pastaj e shpërndajnë materialin qoftë ushqimor apo në forma tjera, të mallrave të konsumit të gjërë.

Do të arsyetohet teza e shkencëtarit Amerikan Mike Adams i cili e ka themeluar laboratorinë e pamvarun “Natural News” për hulumtim, dhe analizë të ushqimeve.Ai thotë se në laboratorinë e vetë ka bë analizë mbi 1000 lloje të ushqimeve, me Spektroskopin Atomik të përbërjes së mbrendshme të ushqimeve.Ushqimet në përbërje përmbajnë materje toksike dhe koncentrim të madhë të hormoneve. Këto materje tek njerëzit të cilët ushqehen me këto produkte,ndikojnë negativishtë në shëndetin,dhe janë faktorë vendimtarë i vdekjeve, të cilat shfaqen në forma të ndryshme si p.sh. infarkte tinzare, pikë në tru, kancere të lëkurës,të mushkërive,të organet gjenitale te të gjithë gjinive, diabete, strese, depresione,humbje e koncentrimit,haresa,humbje e ekuilibrit dhe shumë sëmundje tjera të pa njoftura për medicinën.

Nga ushqimet toksike dhe hormonale masovikishtë kontaminohet popullata.Këta ushqime efektet vdekjeprurëse i manifestojnë gradualishtë pas disa viteve,dhe nuk analizohen shkaset,dhe nuk bëhen obduksione detale për rastet e veçanta dhe interesante. Edhe kur bëhen obduksione nuk japin rezultat optimal ,sepse metodat obduktive janë të vjetruara. Efektet negative brenda shoqërisë manifestohen negativishtë, edhe ate si retardim i shoqërisë të shprehun me stagnimin e shkencës,kulturës shoqrore,humanitetit inovacionet, kuptimi patriotikë nuk shprehet.

Në disa shtete edhe vetë udhheqësit sëmuren nga këta ushqime dhe e pengojnë vendin e tyre në progresin demokratik,e plaçkitin arkën shtetërore, zhdukjen e civilizimit, sajojnë kriza

ekonomike,gjenocit ndaj popullit të vetë,ose ushtrojnë dhunë politike mbi popullin e vetë. Dhe si rezultatë lindin reaksionet e qytetarëve me protesta apo luftë qytetare.

Ushqimet e helmuara vrasin më shumë se çdo luftë, nëpër regjionet e krizave nëpër botë.

Nga të dhënat numerike e viktimave e të vrarëve,vetëm në luftat e shekullit XX–të janë vrarë 203 milion njerëz. Kurse nga ushqimet numri i viktimave i dhanë nga organizata botrore e shëndetësisë kalon numrin 2,8 milion për një vitë.

Ky është numër trishtues,dhe akoma njerëzimi heshtë, nuk ndërmerë masa parandaluese,që ta parandalojë apo ta minimizojë hovin e kontrabandave me ushqime të helmuara.

E kemi të njoftur se aristokracia botrore,ushqehet me ushqime organike të verifikuara paraprakishtë.Në tregjet botrore prodhimet organike kanë çmime të larta dhe nuk mundet ti konsumojë çdo njeri. Klasa puntore kudo nëpër botë ushqehet me ushqimet e shpejta, të pa kontroluara.Por mjerishtë kjo formë e ushqimit ngritet si brendë dhe modë botrore,e kaplon rininë dhe nuk e kursenë nga sëmundjet e fshehura dhe të ngadalsuara me efekte të sigurta për vdekje. Edhe vendi ynë nuk është i kursyer, duke e dijtur se edhe tek ne nuk funksionojnë inspeksionet sanitare,dhe lehtësishtë depërton ushqimi i pakontrolluar . Kushtimishtë duhet të vetëmbrohemi. Edhe ate duke filluar që nga shpija. Prindërit duhet ti këshillojnë fëmijët për pasojat fatale,po ashtu nëpër shkolla të ngritet kulturë e të ushqyerit natyral.

