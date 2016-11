United i jep miliona për tu larguar, Schweinsteiger merr një tjetër ofertë të lartë financiare

Bastian Schweinsteiger do të largohet nga Manchester United gjatë afatit kalimtar të janarit.

Mesfushori gjerman do të përfitojë rreth 10 milionë euro për prishjen e kontratës nga ‘Djajtë e Kuq’, pasi një gjë e tillë iu ka kërkuar nga drejtuesit e klubit.

Por kampioni i botës me Gjermaninë, nuk do të mbetet pa klub pasi karrierën do ta vazhdoi në elitën e futbollit amerikan MLS.

Sipas medieve gjermane, Schweinsteiger do ka arritur marrëveshje me skuadrës amerikane Chicago Fire.

Chicago i ka ofruar një kontratë tri vjeçare Schweinsteigerit me gjashtë milionë euro në stinor.

Si duket oferta nga Fire e ka bindur gjermanin që t’i bashkohet elitës së futbollit amerikan.

Comments

comments