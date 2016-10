Uji çështje e kryer, Teuta Arifi përuron rrjetin e ujësjellësit të Tetovës – FOTO

Kryetarja Arifi para përfaqësuesve të mediave theksoi: Storja 20 vjecare e ujit të pijshëm ne Tetovë sot merr fund. Sot ne shënuam përfundimin e 8.5 kilometrave të rrjetit të ujësjellësit, që ishin stërgjatur pafundësisht, dhe si rezultat i këtij fakti qytetarët e Tetovës kishin probleme me ujin e pijshëm që është e drejtë bazike e çdo qytetari. Me përfundimin e rrjetit të ujësjellësit dhe me rrumbullaksimin e punimeve në filterstacion, përfundimisht kjo çështje mbyllet.

Arifi gjithashtu falenderoi angazhimin e dy ministrave paraprak të ekologjisë dhe atë aktual.

Ndryshe vlen të theksohet që premtimi i ujit të pijshëm ishte premtimi kryesorë parazgjedhorë i Teuta Arifit.

