TURP: Prindërit sulmojnë me thika mësuesin në një shkollë të Tetovës

Dje me 28.09.2016 në ora 13:30 në Shkollën Fillore “7-marsi” në Çellopek të rajonit të Tetovës në zyrën e arsimtarëve kanë hyrë S.Z dhe I.Z po nga i njëjti fshati dhe me thikë kanë tentuar të sulmojnë arsimtarin XH.A (56) nga i një fshati. Mësuesi ka tentuar të vetëmbrohet duke kapur duart e njërit nga sulmuesit ndërsa tjetri ka filluar ti bjerë me shkelm tavolinës.

Pas kësaj të dy sulmuesit janë larguar nga vendi i ngjarjes transmeton Shqipmedia. Sipas policisë shkak për këtë incident se arsimtari i ka thënë djalit të njërit prej sulmuesve që mos hyjë tek shkolla pa arsyje pasi nuk është pjesë e saj. Policia po ndërmer masa për pastrimin e plotë të rastit./shqipmedia

