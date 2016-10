Turjan Hyska nuk është i vetmi i njohur në familje, tani mund ta thërrasim edhe vëllai i Eljos

Turjan Hyska është bërë një personazh i njohur tashmë me programet ku është autor, por edhe me prezantimin e emisionit të përjavshëm Oktapod në Vizion Plus. Ai ka edhe një vëlla më të vogël, që gjatë këtyre viteve duhet ta kenë thirrur shpesh vëllai i Turit, por sot Eljo ka fituar garën për kryetar të FRESSH dhe Turi e quan veten vëllai i Eljos, për t’i njohur atij vlerat e kësaj arritjeje personale, në një mesazh prekës që i ka kushtuar.

“Dikush atje sipër është krenar për ty”, shkruan ai duke iu referuar të atit të tyre që nuk jeton më, në këtë çast të rëndësishëm për familjen Hyska.

Eljo, pas një fushate të gjatë arriti në zgjedhjet për kryetar të lërë pas me më shumë sesa 2 000 vota diferencë, ndjekësin më të afërt në garë, siç shkruan Intv, Shpati Kolgegën.

Comments

comments