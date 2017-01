Tronditet Real Madridi para ndeshjes me Sevillan

Sergio Ramos nuk do të luajë ndaj Sevillas të mërkurën

Mbrojtësi spanjoll, Sergio Ramos, do ta humbë ndeshjen e parë në Kupën e Mbretit ndaj Sevillas – kështu raporton AS, sipas të cilës lojtari ka probleme muskulore.

E përditshmja spanjolle raporton se Zinedine Zidane nuk do të rrezikojë me 29 vjeçarin dhe se do të pushojë për sfidën e së mërkurës.

Trajneri francez shpreson që Ramos të jetë i gatshëm për dy sfidat tjera ndaj Sevillas dhe atë ndaj Granadas, ndeshje këto që zhvillohen brenda 10 ditëve.