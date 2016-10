Tri të vërtetat e mëdha për dashurinë

35 vite më pas, Trent Reznor nga Nine Inch Nails shkroi një këngë të quajtur “Dashuria nuk është e mjaftueshme”. Reznor, pavarësisht se ishte shumë i famshëm, iu largua drogës dhe alkoolit, u martua me një grua, bëri dy fëmijë me të dhe i anuloi gjithë albumet dhe udhëtimet e tij në mënyrë që të qëndronte në shtëpi dhe të bëhej një baba dhe burrë i mirë.

Shumica prej nesh e idealizojmë dashurinë. Ne e shohim atë si ilaç për të gjitha problemet në jetën tonë. Filmat, librat dhe historitë e ndryshme e shohin atë si qëllim kryesor në jetë, zgjidhje përfundimtare për gjithë dhimbjen tonë dhe problemet. Dhe për shkak se e idealizojmë dashurinë, ne e mbivlerësojmë atë. Si rezultat i kësaj, marrëdhëniet tona shpesh paguajnë një çmim.

Kur besojmë se “e gjitha për çfarë kemi nevojë është dashuria” si Lennon, ne me shumë gjasë i injorojmë vlerat e tjera fundamentale si respektin dhe përkushtimin ndaj njerëzve që i duam. Pas të gjithave, nëse dashuria i zgjidh të gjitha, atëherë pse të brengosemi për gjëra të tjera?

Por nëse, si Reznor, besojmë se “dashuria nuk është e mjaftueshme”, atëherë ekziston mundësia që ne të kuptojmë se marrëdhëniet e shëndetshme kërkojnë më shumë se emocion të pastër dhe pasion.

Ne kuptojmë se ka gjëra më të rëndësishme në jetën tonë dhe marrëdhënien tonë sesa thjeshtë të jesh në dashuri. Dhe suksesi i marrëdhënies varet në këto vlera më të thella dhe më të rëndësishme.

Kështu, nëse jeni të dashuruar dhe në marrëdhënie, është koha që të ballafaqoheni me tri të vërtetat e ‘dhimbshme’ të dashurisë:

1. Dashuria nuk mund të barazohet asnjëherë në marrëdhënie

Vetëm pse dashuroheni në dikë nuk do të thotë që gjithsesi ai/ajo është një partner i mirë për ju që të jeni me të për një periudhë të gjatë. Dashuria është një proces emocional; barazia është një proces logjik.

2. Dashuria nuk i zgjidhë problemet tuaja në marrëdhënie

Ju mund të jeni marrëzisht të dashuruar në partnerin tuaj, por kjo nuk do të thotë se do t’i keni problemet e zgjidhura. Mund të grindeni, të riktheheni dhe të mendoni se gjithçka është zgjidhur për një moment, por në fund mund ta gjeni veten vetëm duke u grindur me të. Për fat të keq, edhe marrëdhëniet me dashurinë më të madhe përfundojnë nëse ka probleme. Ata që e kanë përjetuar këtë kanë një këshillë për ju: përderisa dashuria mund t’ju bëjë që të ndjeheni më mirë rreth problemeve në marrëdhënie, ajo nuk ua zgjidh ato.

3. Në dashuri nuk ia vlen gjithmonë ta sakrifikosh veten

Një nga karakteristikat e të qenit në dashuri me dikë është të jesh në gjendje që të mendosh jashtë vetes dhe nevojave tua personale, duke menduar kështu për personin tjetër dhe nevojat e tij. Por pyetja që duhet t’ia bëni vetes është: çfarë po sakrifikoni saktësisht dhe a ia vlen?

Në marrëdhënie, është normale për të dy që të sakrifikojnë dëshirat e tyre, nevojat dhe kohën për njëri-tjetrin. Por kur është fjala për të sakrifikuar vetë-respektin e njërit, dinjitetin, trupin fizik, ambiciet dhe qëllimet në jetë, vetëm për të qenë me dikë, atëherë po e njëjta dashuri bëhet problematike.

Nëse e gjejmë veten në situata të cilat tolerojmë sjellje të pasjellshme apo abuzive, atëherë kjo është ajo çfarë jeni duke bërë: jeni duke lejuar dashurinë që t’ju konsumojë dhe mohojë, dhe nëse nuk jeni të kujdesshëm, do të mbeteni vetëm lëvozhga e personit që ishit dikur.

