Transferimi i shekullit, Messi te City për 233 mln Euro?

Edhe pse Barcelona ka nisur bisedimet për të rinovuar kontratën aktuale me Lionel Messin, Manchester City nuk tërhiqet nga gara për të firmosur me yllin argjentinas të Barcës. Pep Guardiola dëshiron ta ketë me cdo kusht në skuadrën e tij 29-vjecarin dhe drejtuesit e Citiziens po përgatitin 233 milionë Euro për të bërë të mundur kalimin e Messit në Etihaad Stadium. Një mision shumë i vështirë ky por jo i pamundur për skuadrën angleze që është gati ta mbulojë në ar 5-herë fituesin e Topit të Artë. Sipas asaj që raportojnë mediat angleze, Pep Guardiola është gati të vendosë në pjatë 200 milionë Paund, rreth, 233 milionë Euro për të transferuar Messin në ishull. 100 milionë Stërlina rreth 116 milionë Euro do të shkojnë në arkat e Barcelonës, me argjentinasin që do të bëhej kështu futbollisti më i shtrenjtë i blerë ndonjëherë nga një klub futbolli. Ndërkohë që 100 milionë Paund të tjera do të shkojnë në llogarinë e amerikano-jugorit për një kontratë 4 vjecare nga vera e vitit 2017 deri në atë të vitit 2021. Nëse vendos të transferohet te City Messi do të përfitojë 582 mijë Euro në javë dhe dicka më shumë se 30 milionë Euro në vit. Shifra marramendëse këto por për një lojtar si Lionel Messi, Manchester City është gati ti shpenzojë. Tashmë mbetet për tu parë se cfarë vendimi do të marrë lojtari por edhe cila do të jetë kundërpërgjigjja e Barcelonës, që kurrësesi nuk dëshiron të privohet nga shërbimet e yllit argjentinas, ose më saktë njeriut që ka shkruar historinë me Barcën gjatë kësaj periudhe.

