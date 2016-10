Topi i Artë: Të hënën shpallet lista me 30 futbollistët e nominuar

Emrat e 30 futbollisteve te nominuar per fitimin e Topit te Arte 2016 do te behen te ditur te henen, beri te ditur revista France Football, krijuese e trofeut, qe i ka dhene fund bashkepunimit prej gjashte vjetesh me FIFA-n.

Sipas njoftimit zyrtar, emrat e 30 futbollisteve te nominuar do te publikohen gjate dites se hene (10.00 deri ne 18.30, ne “rrjetet sociale, ne francefootball.fr dhe TV L’Équipe”.

Pas gjashte vjetesh kur FIFA qe nga 2010 organizonte votimin e seleksionereve dhe kapiteneve te ekipeve kombetare, France Football ka vendosur te ndryshoje formulen me vetem nje vote te gazetareve.

Rezultati final do te behet i ditur ne fund te vitit.

Sipas France Football, fituesi i ketij viti do te zevendesoje argjentinasin Lionel Messi ne nje date qe ende nuk eshte percaktuar.

