Top 10 këngët më të klikuara në YouTube

Përmes një postimi në Facebook, ‘World Music Awards’ ka bërë treguar se cilat janë 10 këngët më të klikuara të të gjitha kohërave në YouTube.

Më e klikuara sipas ‘World Music Awards’ është kënga e grupit PSY ‘Gangnam Style’, e cila është kënga e parë që ka arritur 1 miliard klikime, por më vonë arriti mbi 2 miliardë, transmeton Koha.net.

Pas tij renditen Wiz Khalifa dhe Charlie Puth që po ashtu ka arritur mbi 2 miliardë klikime me “See You Again”, kurse në vendin e tretë renditen Mark Robson e Bruno Mars me “Upton Park”.

Këto janë top këngët më të klikuara në YouTube:

1. Gangnam Style – PSY – 2,662,471,974

2. See you again – Wiz Khalifa & Charlie Puth – 2,102,743,706

3. Uptown funk – Mark Ronson & Bruno Mars – 1,901,073,900

4. Sorry – Justin Bieber – 1,898,716,238

5. Blank Space – Taylor Swift – 1,805,966,524

6. Hello – Adele – 1,749,067,170

7. Shake it off – Taylor Swift – 1,682,431,230

8. Masha and the Bear – 1,680,091,557

9. Lean on – Major Lazer ft. DJ SNAKE & MO – 1,670,877,258

10. ‘Bailando’ – Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno & Gente de Zona – 1,657,081,772

Comments

comments