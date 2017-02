Tiranë: Opozita ngre çadrata para kryeministrisë – VIDEO

Nën moton #Ngrihemibashke” prej ores 12:00 mijera protestues jane mbledhur para kryeministrise. Në shesh është ngritur një çadër e madhe, e cila parashikohet të mbajë 1 mijë persona.

Kryetari i PD-se, Basha, deputetë të PD-së por dhe aleatët e Partisë Demokratike janë futur brenda çadrës. Ish-kryeministri Berisha u largua nga protesta rreth mesditës por tha se me shpirt do jetë aty.

Basha bëri thirrje për të qëndruar në shesh deri në formimin e një qeverie teknike.

Kryetari i PD-së nënvizoi se zgjedhjet e lira nuk mund të bëhen me këtë qeveri e cila “duhet shporrur” dhe kërkoi qeveri teknike.

Protestuesit i vendosen flaken tre dordoleceve me figuren e kryeministrit Edi Rama, ministri i Brendshme Saimir Tahiri dhe ministrin Ilir Beqaj, dy ministrat më të përfolur për korrupsion.

Protesta nisi në orën 12:00. PD kerkon proteste pa kufizim kohor nderkohe policia ka dhene leje vetem per 4 ore.