Tirana thuajse e plotë për derbin

Ky sezon nuk ka nisur në mënyrën më të mirë për Tiranën që në 3 javët e para të kampionatit, nuk ka grumbulluar më shumë se 3 pikë duke marrë tre barazime, fillimisht ndaj Teutës dhe më pas kundër Lacit dhe Kukësit. Të Dielën gjithsesi luhet derbi i kryeqytetit dhe në kampin bardheblu optimizmi është i madh për të regjistruar fitoren e parë sezonale pikërisht në sfidën ndaj Partizanit, sukses që u mungon 24-herë kampionëve që nga 7 Shkurti i vitit 2014. Në seancën stërvitore të kësaj të Marte në ambientet e kompleksit Skënder Halili u stërvitën normalisht me grupin Gilman Lika dhe Gjergji Muzaka. Të dy lojtarët janë riaftësuar plotësisht nga dëmtimet respektive dhe janë të gatshëm për duelin ndaj të Kuqëve, megjithatë për praninë ose jo të tyre në formacion do të vendosë trajneri Ilir Daja. Edvan Bakaj dhe Flamur Bajrami mund të jenë mungesat e vetme të Tiranës në derbi. Portieri edhe këtë të Martë u stërvit i diferencuar ndërsa sulmuesi kosovar Bajrami nuk është bashkuar ende me skuadrën pasi po vuan një dëmtim disi më serioz. Ndërkohë dy lojtarët e afruar sëfundmi te bardheblutë sulmuesi nga Mali, Moctar Cisse dhe mesfushori nga Ghana, Reuben Acquah nuk kanë marrë ende dritën jeshile nga Fifa për të luajtur me Tiranën, pasi nuk kanë zgjidhur të gjitha problemet kontraktuale me klubet e tyre të mëparshme. Seanca stërvitore e ditës së Martë nisi me një analizë të shkurtër nga ana e trajnerit Ilir Daja. Pas disa vrapimeve të lehta ky i fundit i kushtoi shumë rëndësi anës taktike dhe lëvizjeve me topin duke e ndarë skuadrën në disa grupe të vogëla me nga 6 apo 7 futbollistë.

