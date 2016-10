Thaçi: Po pati një shkelje të vogël do ti bojkotojmë zgjedhjet – VIDEO

VIDEO – Mbajtëm takim konstruktiv me zotëri Hanin, tha lideri i PDSH – së Menduh Thaçi, pas takimit me eurokomesarin për zgjerim dhe fqinjësi të mirë .

Thaçi tha se Partia Demokratike Shqiptare do t’i mbështetë projekt –ligjet e prokurores speciale Katica Janeva që i ka paraqitur në Kuvend , në mes të tjerave edhe për vazhdimin e mandatit të Prokurorisë Publike Speciale, si dhe ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve.

“Nuk do t’i njohim rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme nëse vërtetohen parregullsi “, tha Thaçi.

Han më herët u takua me organizatat qytetare , me kryetarin e qeverisë teknike Emil Dimitrievin dhe me prokuroren Katica Janevën.

