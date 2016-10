Thaçi: Identitet kosovar? Nuk ekziston në kokat e shëndosha të asnjë njeriu

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi në një intervistë ekskluzive në emisionin ‘Opinion’ në TV Klan përballë gazetarit Blendi Fevziu ka folur për marrëdhëniet mes shtetit të Kosovës dhe Shqipërisë.

Kjo intervistë vjen pas vizitës së kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Beograd. Deklaratat e të cilit, nuk kaluan në heshtje nga disa politikanë të nivelit të lartë dhe intelektualë të Kosovës.

Në minutat e para të intervistës, është folur në lidhje me debatin e përfaqësimit të Kosovës nga Shqipëria, si dhe takimit në Tiranë të Presidentit të Kosovës me kryeministrin Rama.

Thaci ka specifikuar se nuk ka marrë parasysh asnjë koment të asnjë opinionisti si në Tiranë po ashtu edhe në Prishtinë. Ai tha se me kryeministrin Rama ne nuk biseduam për këto opinione aq të parëndësishme, pasi ky është një debat aq i kotë, aq jo domethënës, artificial dhe një problematikë e pa qenë, unë mund t’u them se është edhe dashakeqës.

Fevziu: Por nuk është një frymë që po fryn në raportet mes nesh, z.Thaçi?

Së pari, nuk jam këtu që të komentoj opinionet e opinionistëve secili jeton në demokraci, në pluralizëm në shumëllojshmërinë e ideve, qëndrimeve, unë respektoj çdo qëndrim për çdo çështje që paraqitet për çdo gjë që debatohet. Por ritheksoj, që ky debat është aq artificial dhe aq i kotë, si dhe i dëmshëm mund të jetë. Duhet të jetë i pandikim, pavarësisht se dikush mund të mendojë se mund të ndikojë. Shteti i Kosovës dhe shteti shqiptar kanë raporte të shkëlqyera në nivel institucional dhe në nivel privat. Mund të them se këto opinione që janë paraqitur apo për të nxitur çështje që nuk ekzistojnë, mund të themi lirisht se janë opinione të prezantuara në një ballafaqim të një fryme apo të një vale që s’ka qenë e nevojshme. Pra, dua të them, z.Hoxhaj; Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës nuk i komentoj dhe as nuk komentoj deklarimet e ministrave dhe as të zv/ministrave as të opinionistëve unë komentoj qëndrimet e shtetit të Kosovës, qëndrimet e Presidentit të Kosovës, të insititucioneve dhe vullnetit të popullit të Kosovës.

Fevziu: Z.Thaçi ju jeni një nga personalitet më të rëndësishme politike të Kosovës në dy dekadat e fundit.

Unë prezantoj qëndrimet e shtetit nuk komentoj opinionet e opinionistëve. Nëse më pyet në rrafshin privat, diksutojmë nëse a pajtohem me këto segmente apo jo. A ka gjëra që janë thënë drejt, apo jo. Këto gjëra janë diskutuar edhe në vitin ’92.

Askush nuk mund t’i thotë nga Kosova ‘stop’ Shqipërisë, si dhe askush nga Shqipëria nuk mund t’i thotë ‘stop’ Kosovës. Theksova ministri Hoxhaj, ka theksuar në vëmendje të veçantë përparësinë e dialogut në mes të Republikës së Kosovës, Serbisë, BE-së dhe SHBA-së. Ku qëndron kjo përparësi? Kjo përparësi si aktor global, qëndron tek roli udhëheqësi i Bashkimit Europian në procesin e negociatave për normalizimin e marrëdhënieve mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë, si dhe rolin bashkëudhëheqës të SHBA-së. BE, drejtpërdrejt, znj. Mogherini udhëheqës këtë proces, ndërsa SHBA janë prezent në çdo takim qoftë edhe në rol këshillues, por edhe të drejtpërdrejt.

Fevziu: Deklarata e z.Hoxhaj nuk ka lidhje me këtë, por është një tregim vendi qeverisë së Shqipërisë.

Tjetër gjë është keqkuptimi dhe tjetër gjë është leximi i drejtë i deklaratës që i jep përparësi BE-së dhe SHBA-së që është edhe realitet. Por z.Hoxha nuk e mohon rolin e Shqipërisë, një rol ndihmues shumë i rëndësishëm që ka qenë edhe më herët është edhe sot dhe që do të jetë edhe më vonë. Shtrohen edhe pyetje të tjera. A ka pas të drejtë z.Rama.

Fevziu: Ka pasur një opinion i shprehur nga kryetari i Bashkisë së Prishtinës, z. Shpend Ahemti më parë, duke ju referuar një shkrimi të z.Selimi që jeni ju që keni sponsorizuar këtë reagim. Një tjetër komentator, Mentor Nazarko shkruan se keni qenë ju pas sulmeve të z.Hoxhaj ndaj Edi Ramës. Pra e ka personalizuar duke ju konsideruar se keni qenë ju që keni sulmuar kryeministrin e Shqipërisë dhe qeverinë shqiptare?

Opinione ke çfarë të duash, i kujdo qoftë, zotëritë e dinë mjaft mirë për raportet e shkëlqyera që kemi me z.Rama si në rrafshin personal edhe atë zyrtar. Këtu theksoj se asnjë opinionist, asnjë analist dhe askush nuk mund të futet në marrëdhinet mes nesh. Këto raporte janë në nivelin më të lartë. Mendoj se kryetari i Prishtinës duhet të fokusohet në punët e tij teknike që për hir të së vërtetës ka mbetur qyteti më i pazhvilluar dhe më kaos në Europë. Ndërsa për zotërinë tjetër, mund ti them se ne jemi shumë mirë.

Fevziu: A mund të ndërmerrte ministri i Jashtëm si dhe zv.ministri sulme ndaj kryeministrit të Shqipërisë duke ditur raportet personale mes jush nëse nuk do të kishte një frymëzim tjetër politik?

Opinionet private të askujt nuk i komentoj. Përveç se ato të shtetit të Kosovës. Unë e theksova më parë deklaratën e ministrit Hoxhaj i cili i ka dhënë përparësi rolit të BE-së dhe SHBA-së.

Problematika Beograd me shqiptarët është një problematikë që ndërlidhet mes Serbisë dhe Kosovës e shqiptarët që kanë jetuar në ish-Jugosllavi, Shqipëria nuk ka qenë në luftë me ish-Jugosllavinë, pavarësisht se ka përkrahur kërkesat e shqiptarëve në ish-Jugosllavi. Tjetra, Prishtina në vitet ’45-99 ka qenë kryeqyteti i shqiptarëve në ish-Jugosllavi edhe të Kosovës dhe të Maqedonisë edhe të Preshevës edhe të Malit të Zi, kjo është e vërtetë. Edhe kryeqyteti kulturor edhe social, pra ka qenë një adresë bashkimi mes tyre.

Nga ana tjetër, ky bashkëpunim që sot po ndodh është një bashkëpunimi i nivelit bilateral në asnjë rrethanë në dëm të Kosovës sa herë takohet, kur takohet vendosin autoritet e Shqipërisë me autoritetet e Beogradit.

Kryeministri i Shqipërisë ka të drejtë të flasë për Kosovën, këtë të drejtë nuk mund t’ia mohojë askush. Nuk mund të vendosë për Kosovën. Unë madje kam folur për Shqipërinë, por nuk kam vendosur. Por se është Serbia vend më europian, nuk është. Derisa cenon integritetin e Kosovës, derisa vendos struktura paralele në Veri të Kosovës, derisa cënon sovranitetin e Kosovës, derisa nuk kthen të pagjeturit që ka ende varrezat masive në Beograd. Ka vrarë mbi 12 mijë shqiptarë, ka rkyer gjenocid 20 mijë gra janë të dhunuara nga Serbia dhe këta njerëz kanë qenë në pushtet në kohën e Milloshevicit. Kështu që Serbia ka kryer gjenocid dhe raportet e Kosovës me Serbinë ende janë raporte që duhet me punu shumë dhe me shku drejt një bashkëpunimi më të sinqertë, një normalizimi më të vërtetë dhe një pajtimi ndërshtetëror.

Thaçi është pyetur edhe nëse ka një identitet kosovar.

Ai thotë se nuk ekziston një identitet i kombit Kosovar. Ky koncept nuk ekziston në kokat e shëndosha të asnjë njeriu në Kosovë. Dhe as në Shqipëri.

