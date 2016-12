Tetovë: Zbulohet dhe paditet tetovari që tentoi përdhunimin e lypses

Me datë 04-11-2016 në Stacionin Policor në Tearcë, 53 vjecarja nga Saraji i Shkupit ka denoncuar tentim për përdhunim rreth orës 12.30 kur ajo pasi ka kërkuar lëmoshë në xhaminë e fshatit Dobrosht pas xhumasë është nisur nga xhamia për tek rruga kryesore për të shkuar në Tetovë. Rrugës ndalet një person me veturë të marrë gruan të dërgoj deri në Tetovë mirëpo gjatë rrugës ai ka ndalur veturën dhe ka hapur derën e pasme dhe ka tentuar të përdhunojë lypsaren. Ajo e ka goditur me këmbë në kraharor dhe ka ikur ndërkohë një veturë tjetër afrohet me dy persona dhe e marrin e dërgojnë në stacionin policor në Tearcë ku ajo ka denoncuar rastin, transmeton Shqipmedia.

Policia ka arritur të zbulojë autorin në fjalë. Ai është A.A 61 vjeçar nga Dobroshti. Ndaj tij është ngritur padi adekuate.