Tetovarja që po çmend meshkujt me linjat e saja trupore (FOTO)

Bëhet fjalë për Albina Misimin nga fshati Sellcë i Tetovës. Ditlindja e saj tregon që ajo është vetëm 18 vjeçe, por rrall kush beson pasi që sheh vijat e saja trupore. Ajo filloi të merret me fitnes 2 vjetë më parë, ndërsa tani është symbol i asaj se si duhet të duket një femër. Albina thotë se gjithëqka ka qenë e rastësishtme dhe se nuk e kishte menduar ndonjëherë më parë se do të arrinte në këtë drejtim.

” Të them të drejtën ka qenë rasteëi dhe nuk kam menduar ndonjëherë se do jetë pjesë e jetës sime. Ka gati se dy vite e gjysmë që kamë filluar të merrem më fitnes. Sa më shumë që shkoja në ushtrime, aq më shumë rritej dëshira për të vazhduar. Pra gjithëqka filloi rastësisht, ndërsa tani nuk mund ta imagjinojë një ditë të vetme pa shkuar në palestër.” , tha Albina Misimi Ushqimin Albina e sheh si pjesën më të vështirë në fitnes por ajo tregon se për këtë gjë kujdeset vet. “Konsumoj lloje të ndryshme ushqimesh, vetëm se me masë të caktuar. Këtë jam duke e praktikuar që kur kamë filluar të ushtroj. Po e perdor vetëm si “diet-plan’ dhe kam pasur shumë sukses në formimin e trupit. Nuk jam konsultuar më asnjë nutricionist sepse kamë arritur që të sigurojë informata të mjaftueshmë nga ueb faqet e huaja për dieta të ndryshme.”, tha Albina Misimi Ajo porositi që rinia më shumë t’i përkushtohet sportit, jo vetëm për shkak të dukjes por edhe për shkak të benifiteve shëndetësore. “Unë i këshilloj të gjithë të rinjtë të merren me fitnes, për shkak se ja vlen jo vetëm për perfeskionimin e linjave trupore por për shendetin, i cili është më me rëndësi.” shtoi Albina Mismi Pavarësisht moshës, talenti ia mundësoi Albinës që të bëhej një trajnere për fitnes që kur ishte 17 vjeçe. Por për shkak të studimeve, ajo tani arrinë që të gjejë kohë vetëm për stërvitjet ditore, ndërsa thotë se pas studimeve do të kthehet përsëri si trajnere fitnesi. (INA)

