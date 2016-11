Tetovari rrah gruan dhe prindërit

67 vjeçari me iniciale S.I. nga Tetova, të mërkurën ka denoncuar dhunë familjare që e ka kryer djali i tij, 37-vjeçari me iniciale F.I.

I denoncuari F.I. pasdite ka ardhur në shtëpi dhe ka filluar një zënkë verbale me gruan e tij, 39vjeçaren me iniciale M.S dhe për shkak të mosmarrëveshjeve mes tyre, situata menjëherë ka dalë nga kontrolli dhe përpara djalit të tyre minoren, ai fizikisht e ka sulmuar bashkëshorten, duke e goditur me shuplaka dhe shkelma në kokë dhe trup. Me qëllim që t’i ndihmojnë të sulmuarës e cila ka bërtitur dhe ka kërkuar ndihmë, kanë ndërhyrë S.I. dhe gruaja e tij, gjegjësisht nëna e F.I., por edhe ata shumë herë janë goditur nga F.I, njofton policia e Tetovës. Për një kohë të shkurtër F.I është arrestuar, është biseduar me të në stacionin policorë të Tetovës, dhe në mbrëmje, rreth orës 22.30, është lënë i lirë. Po ndërmerren masa dhe aktivitete për zbardhjen e plotë të rastit, për të cilin rast të sulmuarit kanë kërkuar ndjekje penale.

Comments

comments