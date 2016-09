Tetovari publikon fotot nudo të dashnores në facebook, i kërkon 300 franga

Një tetovar e ka shantazhuar të dashurën e tij duke ja shndërruar jetën në ferr.

“Bëhet fjalë për 35 vjeçarin I.S. nga fshati Veshallë i cili e ka shantazhuar vajzën 21 vjeçare L.A. nga Tetova me të cilën ka qenë në lidhje dashurie. Ai e ka kërcënuar se do t’i publikojë në rrjetet sociale fotografitë e saj, kurse përmes rrjeteve sociale i ka dërguar porosi me përmbajtje kërcënuese se do t’i publikojë fotografitë e saj nëse nuk ia jep 300 franga”, njoftoi policia, transmeton gazeta Lajm.

Pas kësaj, ai ka hapur një profil të ri në facebook me emrin e vajzës ku i ka publikuar fotografitë komprometuese. Për të ndërpre publikimet, nëna e vajzës ia ka dhënë 200 frënga. Para se të paraqitet në polici, ka arritur të ju marrë edhe 100 frënga zvicerane.

