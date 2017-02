Rruga e Gostivarit në Tetovë para 25 viteve. Kur nuk ishte as UT-ja, as UEJL, as Shkolla Medicinale, as restauran Boss, kur në Tetovë frymohej ajër të pastër pasi nuk kishte ndërtesa që do të pengonin rrymimin e ajrit që sot të kemi ajër të ndotur….