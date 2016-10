Tentim i pasuksesshëm i BDI-VMRO për të përçarë “Ecoguerilla”-n

Tentimi për të përçarë Organizatën më të fortë shqiptare “Eco Guerilla” nga dora e zgjatur DUI-VMRO për ta bërë një RDK, PPD, LR-PDSH ka dështuar. Në kohën kur duhej me 31 tetor ti jepej goditje tjetër Qeverisë me protesta para Zgjedhjeve Parlamentare, veglat e BDI-së përmes portaleve të tyre lansuan një lajm kinse për mbylljen e kësaj organizate. Që të jetë një tragjedi-komedi e vërtetë aty janë futur disa emra të cilët nuk kanë qenë as themelues e as kontribues të kësaj organizate por duke shkrytezuar largimin të analistit Xhelal Neziri kanë keqpërdorur dhe manipuluar me emrat e disa personave tjerë që në protesta kanë marre pjesë me ndonjë pankartë dhe kanë menduar se kanë themeluar “Ecoguerilla”.

Dyshohet se komuna dhe qeveria janë në panikë nga rritja dhe zhvillimi i hovshëm i kësaj organizate nga e cila merr këshilla dhe kërkon ndihmë jo vetëm sektori civil në Maqedoni, por edhe në Kosovë e Shqipëri. Poashtu pëkrahja e madhe që kjo organizatë ka tek ambasadat perëndimore në vend, shkaku i presionit të vazhdueshëm që i bën autoriteteve për funksionimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjen e mjedisit duket se i ka vënë në siklet partnerët qeveritarë të cilët në takime me diplomatë të huaj sfidohen shpeshherë në këto tema që zakonisht i ngre Eco Guerilla në Maqedoni.

Ndërkohë Eco Guerilla në komunikatën e saj sqaron se vazhdon të funksionojë dhe do vazhdojë të funksionojë aq sa të ketë nevojë mbrojtja e mjedisit.

Eco Guerilla nuk mbyllet, përkundrazi sapo ka ndezur motorët në fuqi të plotë për të sjellë para çdo qytetari një pasqyrë të saktë se kush janë fajtorët e ndotjes, cili është roli i tyre dhe çfarë ata (nuk) kanë bërë për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e gjithë neve.

“Puçi” dështoi, turpi u mbetet, “EcoGuerillan” s’ka kush e ndal.

