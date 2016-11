Më të rejat nga NBA, superndeshje si gjithmonë

Një tjetër fitore e thellë e Cleveland Caveliers. Këtë herë kampionët deklasuar Dallas Mavericks me rezultat 128:90, në duelin që nisi dhe përfundoi me ritmin e vendasve.

Se sa ishin të fortë “kalorësit” dhe sa të dobët mysafirët tregojnë pikët e Dallas pasi vetëm dy basketbollistë shënuan pikë dy shifrore. Dirk Nowitzki shënoi 15 pikë kurse Harrison Barnes 12.

Te Caveliers u dalluan Kevin Love me 27 pikë e 10 kërcime, Kyrie Irving me 25, kurse LeBron James i shtoi 19 pikë e 11 asistime.

Ishte kjo fitorja e 12 sezonale, Dallas humbjen e 13.

Po ndodh diçka me LA Clippers. Pas startit perfekt ata pësuan dy humbje në tri ndeshjet e fundit ndërsa këtë herë humbën nga Detroit Pistons 108:97. Përcaktuese ishin periudha e parë dhe e fundit ku vendasit e mbyllen me 12 përkatësisht 9 pikë dallim.

Më meritorët në këtë fitore te Pistons ishin, Caldwell Pope, Ish Smith dhe Andre Drummond të cilët i shënuan nga 16 pikë secili, derisa te mysafirët më të disponuaerit ishin, J.J Redick dhe Blake Griffin me nga 24 pikë.

San Antonio fitoi në udhëtim te Boston 109:103, në njërën ndër ndeshjet më të mira të natës së mbrëmshme në NBA. Ishin dy minutat e fundit të cilat e përcaktuan fituesin e që për Spurs ishte triumfi i 13 sezonal. Lideri i tyre ishte Kaëhi Leonard me 25 pikë e 10 kërcime, kurse Danny Green i shtoi 11 pikë. Isaiah Thomas me 24 pikë e 8 asistime, ishte kryesori te humbësit.

Golden State mposhti LA Lakers 109:85 duke regjistruar fitoren e 14 në këtë edicion. Nuk ishte aspak e vështirë për nënkampionët kur aty ishin të disponuarit Kevin Durant që shënoi 29 pikë e 9 asistime, për ta ndihmuar Stephen Curry me 24 pikë dhe Klay Thompson me 18.

Te vendasit që pësuan disfatën e nëntë sivjet, u veçua vetëm Jordan Clarkson me 20 pikë dhe i vetmi me pikë dyshifrore.

Rezultatet

Denver – Oclahoma 129:132 (Vazhdime)

Detroit – LA Clippers 108:97

Phoenix – Minnesota 85:98

Orlando – Washington 91:94

Clevelend – Dallas 128:90

New York – Charlotte 113:111 (Vazhdime)

Philadelphia – Chicago 89:105

Indiana – Brooklyn 118:97

Memphis – Miami 81:90

Milwaukee – Toronto 99:105

Utah – Atlanta 95:68

Portland – New Orleans 119:104

LA Lekers – Golden State 85:109

Sacramento – Houston 104:117

