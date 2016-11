BE do të financojë projekte deri 30 mln eu në komunën e Tetovës

Sot ambasadori i BE, Samuel Zbogar dhe ambasadori i Mbretërisë së Spanjës Abaroa Karansa vizituan komunën e Tetovës dhe zhvilluan takim me kryetaren e komunës së Tetovës, Teuta Arifi. Gjatë takimit u bisedua mbi sfidat dhe mundësitë që sjell procesi i decentralizimit dhe përkrahjen të cilën e ofron BE për realizimin e suksesshëm të këtij procesi në Republikën e Maqedonisë. Në këtë takim u konstatua që komuna e Tetovës është një nga shfrytëzuesit më aktiv të fondeve zhvillimore evropiane duke u fokusuar në veçanti në realizimin e projektit të stacionit për pastrim dhe filtrim të ujërave të zeza dhe rrjetin e kanalizimit të qytetit, , projekt ky i cili ka vlerën prej 30 milion euro , do të realizohet vitin e ardhshëm dhe do të finansohet nga fondet e BE . Gjatë takimit, Ambasadori i Mbretërisë së Spanjës, Karansa shpjegoi për përvojën e Spanjës si storie suksesi të mbarrëvajtjes së procesit të decentralizimit duke theksuar rëndësinë e këtij procesi në anëtarësimin e Spanjës në BE. Kryetarja Arifi, falemnderoi ambasadorët për përkrahjen e dhënë ndaj qytetit të Tetovës ndërsa ambasadorët Zbogar dhe Karansa u zotuan që do të vazhdojnë të ndihmojnë projektet me të cilat komuna e Tetovës aplikon për fonde evropiane me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës së qytetit dhe ngritjen e cilësisë së jetesës së qytetarëve të Tetovës.

