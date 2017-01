Jeni ose jo, fans i qimeve të meshkujve në gjoks, është e vështirë të mos qeshësh me disa prej imazheve që disa kanë krijuar me to.

Një set fotografish që qarkullojnë në internet padyshim që janë më mahnitëset.

Shumicës prej tyre nuk u mungon fantazia, duke projektuar në gjokset e tyre imazhe të ndryshme nga macet tek logoja e Supermanit.