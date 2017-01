Taktizimet e Gruevskit për qeverinë e re

Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se kryetari i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski, nuk do të mund të formojë qeveri. Analisti Gjuner Ismail pret që Gruevski të taktizojë deri në momentin e fundit por në fund do të dështojë ta formojë qeverinë.

Kuptohet se Gruevski nuk do të formojë qeveri, madje edhe nëse nuk shantazhohet, madje edhe nëse e përqafojnë dhe e puthin, ai nuk mund të formojë qeveri. Këtë e thotë matematika. Ai do të simulojë se po bën qeveri dhe në ditën e 20 mund të presim kurdisje e me të cilat do të blejë kohë. Mekanizmat e tij janë të njohura, është kryetari i kuvendit, me presidentin e famshëm të shtetit – tha Gjuner Ismail, analist politik.

Ismail gjithashtu vlerëson se parimi që vlente deri më tani që qeveria të formohet nga partitë e bllokut maqedonas dhe atij shqiptar që do të fitojnë më shumë mandate, e që konsiderohet si precedent nuk do të vlejë për këto zgjedhje. Ai hedh poshtë edhe mundësinë për një koalicion të gjerë.

Qeveria e ardhshme nuk mund ta mbajë VMRO-DPMNE-në e cila në të gjitha analizat normale figuron si shoqatë kriminele. Sipas kësaj ky vend nëse duron absurditet, një prej tyre, që mezi do të mund ta mbajë është që BDI të jetë pjesë e kësaj qeverie të ardhshme, por duke deleguar figura të cilët kanë arritur të mos i njollosin duart nga shoqërimi tetë vjeçar me Gruevskin – shtoi Gjuner Ismail.

Në intervistën e fundit, Nikolla Gruevski theksoi se nuk do të formojë qeveri me çdo kusht dhe nëse BDI heq dorë nga parimi i fituesit me fituesin, atëherë VMRO DPMNE do të kthehej nga dera e madhe duke aluduar në fitoren që partia e tij do të korrte në zgjedhje të reja. Në rast të tillë, sipas tij, partia askujt nuk do t’i ketë borxh asgjë. Por vet VMRO DPMNE-ja në vitin 1992 nuk e pranoi mandatin për formimin e qeverisë pasi nuk deshi koalicionin me PPD-në, mandati atëherë iu dha Petar Goshevit por as ai nuk arriti të sigurojë shumicë dhe e ktheu mandatin.

Ndërkohë në vitin 1998 VMRO DPMNE-ja nuk respektoi parimin fituesi me fituesin duke e marr në qeveri PDSH-në ashtu sikurse edhe në vitin 2006 pavarësisht se kishte më pak mandate deputetësh. Gruevski ka afat deri më 29 janar të formojë qeveri apo ta kthejë mandatin.