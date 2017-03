Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka reaguar për herë të parë lidhur me lajmin që qarkullon se ditën e sotme ai është dorëhequr nga posti ministror që mban.

Përmes një statusi në Facebook, Ministri Tahiri hedh poshtë deklaratat e bëra në media për dorëheqje apo shkarkim të tij.

“Per saktesim, as me ka kerkuar kush e as kam dhene doreheqje deri tani. Sidoqofte, me te forte do jemi, sot e gjithmone, bashke.” shkruan Tahiri