Super Clippers nuk kanë të ndalur

LA Clippers regjistroi fitoren e shtatë me radhë, duke dëshmuar formë të larttë dhe paralajmëruar stinor perfekt, dhe ndoshta edhe luftë të rreptë për titull të kampionit. Këtë herë skuadra e udhëhequr nga Black Griffin që shënoi 20 pikë, mposhti Brooklyn Nets 127:95. Përveç tij lojë të mirë shfaqën edhe Chris Paol me 21 pikë dhe J.J Redick me 18 pikë, kurse duhet shtuar se DeAndre Jordan shënoi 7 pikë, por mblodhi plot 14 topa nën trapez. Te humbësit u dalluan Bojan Bogdanovic me 18 pikë dhe Sean Kilpatrick me 14 pikë.

James Harden edhe njëherë tjetër ishte kryesori dhe i pandalshmi te skuadra e tij Houston që mposhti me rezultat të thellë Philadelphia 76-ers me rezultat 115:88. Harden ndeshjen e mbylli me 33 pikë e 9 asistime, por pati përkrahjen edhe nga Trevor Ariza me 17 pikë dhe Eric Gordon me 16, ndërsa te mysafirët Joel Embiid me 13 pikë ishte më efikasi.

San Atonio mposhti 94:90 Miami Heat me Kahwi Leonard që shënoi 24 pikë e 12 kërcime, ndërsa atë e ndihmoi LaMarcus Aldridge me 18 pikë të tjera. Te Miami që pësoi disfatën e shtatë sezonale, më i miri ishte Diaon Waiters me 27 pikë.

Indana – Orlando 88:69

Detroit – Oklahoma City 104:88

New York – Dallas 93:77

Houston – Philadelphia 76ers 115:88

New Orleans – Boston 106:105

San Antonio – Miami 94:90

Utah – Memphis 96:102

LA Clippers – Brooklyn 127:95

