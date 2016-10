Studenti i USHT-së: Zoti e mallkoft BDI-në

Ka shume kohë që mendoj dhe e vrase mendjen se si ju BDI, që e quani veten politikane te mencur , të ditu , të shkolluar, të lartesuar, doktor shkence, e shumë tituj qe asnjehere nga ju nuk funksionon pjesa kryesore e trurit që shtëpia ku jeton nuk duhet vjedhur. Si është e mundur qe kaq shpejt harruat se çfare kaluam , çfare perjetuam , sa lot derdhem apo shume thjesht kjo nuk është aspak e rendesishme per ju? -A e dini sa baballarë e nëna mbeten pa bijtë e tyre? -A e dini se sa familje kan mbetur pa shtëpi , kurse ju keni ndertuar pallate keni vetura te shtrejta dhe nuk ju mungon asgjë? -A e dini sa gra mbeten të veja , sa femij mbeten jetima? -A e dini se sa familje nuk kanë me çfar ti ushqejn femijet e tyre kurse ju hani e pini nga ushqimet më të shtrejta deri sa të ju fryhen sytë? -A e dini sa fëmij kan nderprer shkollimin sepse prindrit janë të papunë -A e dini ju ndjenjen se si është te mos kesh mundesi ti ushqesh fëmijet me asgje tjeter pos buk e krip? -A e dini ju se si është të ndihesh i padobishëm ne jetë dhe të mos posedosh asgjë? -A e dini ju se si është te mos kesh as 50 denarë në xhep dhe te kesh antar të familjes te semurë? -A e dini se sa burra , gra , femijë , të të gjitha moshave , të rinj e te reja po shesin gjith pasurin e tyre per të ikur nga ky vend? NUK I DINI !!! joo joo nuk i dini as nuk i shihni sepse jeni të paftyr jeni hajdut , vrasës të ndyrë. Na e keni berë jeten ferr , e per veti keni te gjitha.! NUK I DINII !!! jam i sigurt qe nuk e dini se çfar do te thotë te jeshë i varfer e as te mos kesh per te ngrën , as nuk e dini çfar do te thotë te jetosh ne nje shtëpi në të cilen hyn shiu , bora dhe të mos kesh asnje dru per te ngrohur.! NUK E DINII !!! çfar do të thotë te mos kesh veshmbathje e as te jesh i semur e të mos kesh para te sherohesh.! NUK E DINII !!! se si është të mos kesh asgjë dhe prap se prap keni ftyr të kerkoni votë ton.! Po çfar njerz jeni JU kur popullit tuaj nuk i latë as edhe një shpresë per të jetuar.! Ju dëshiroj që të gjith vuajtjet e ketyre njerzve te bien mbi ju. Qe të gjith semundjet e tyre të behen juve gjëja qe do ju shoqëroj gjatë jetes. LUTEM ZOTIT që të vuani KEQ e më KEQ.

Nga: Besnik Veliju Student i USHT-ës

