Stili i ‘çuditshëm’ i Rita Orës në orët e vona

Ajo së fundi debutoj me stilin e ri të flokëve deri sa morri pjesë në koncertin e këngëtares Britney Spears gjatë të martës.

Rita Ora duket se e pëlqen stllin e shkurt të flokëve pasi që këtë e bërë përsëri.

Por si duket Rita, çfarë do që bënë prapë duket bukur, dhe gjatë të mërkurës e dëshomjnë këtë përsëri.

Ajo u fotografua deri sa po dilte nga një studio e incizimit me një mashkull misterioz, e veshur me një stil klasik, fustan të bardhë, çzime kreme dhe një xhaketë sportive të kombinuar me një kapele dhe syza dielli.

Edhe pse ishin orë të vona të mbrëmjes ajo nuk mundi të iu ikte syri të paparacëve.

Rita Ora ka njoftuar se është duke punuar intensivisht në albumin e saj të ri që pritet të dal së shpejti në treg.

