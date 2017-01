Spotify ofron një vend pune për presidentin Amerikan në largim, Barak Obama – VIDEO

“Jam në pritje të vendit të punës pranë Spotify sepse jam i sigurtë që të gjithë ju e keni pëlqyer listën time të preferencave,” ishte shakaja e presidentit Obama gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë. Dhe ja që nuk u desh të pritej më shumë.

Një vend pune figuron i lirë në uebsajtin e Spotify dhe duket vendi ideal për presidentin në largim. Shefi ekzekutiv i Spotify Daniel Ek duket se është i dhënë goxha pas kësaj mundësie kështu krijoi një vend pune: Presidenti i Preferencave.

Madje citoi Obamën në një postim në Twitter:

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO

— Daniel Ek (@eldsjal) January 9, 2017