“Sopoti”, familjarët: BDI-ja na ka arrestu, na ka dënu dhe po na mban në burg

Me mosvotimin e Ligjit për dëshmitarët e mbrojtur, BDI nuk i ka tradhtuar vetëm familjarët e “Monstrës” dhe “Sopotit”, por gjith popullin shqiptar, vlerëson Bedri Ajdari, familjar i disa prej të akuzuarve të rastit “Monstra”. Sipas tij, arsyetimet e BDI-së se propozuesi i ligjit, LSDM-ja, nuk i ka konsultuar, janë të palogjikshme.

“Po filloj nga fillimi. A kanë pasur konsensus VMRO-ja dhe BDI-ja kur na kanë arrestu neve! Meqenëse Talat Xhaferi si koordinator i BDI-së thotë: “Askush Askush nuk e ka të drejtën të diskutojë për fatin e shqiptarëve në Maqedoni përveç BDI-së”, atëherë del se BDI-ja na ka arrestu, BDI-ja na ka dënu, BDI-ja po na mban në burg duke e ditur se jemi të pafajshëm”, deklaroi Ajdari.



“Deputetët shqiptarë e dëshmuan se janë kundër zbardhjes së rasteve të montuara”

Nga ana tjetër edhe përfaqësuesi i familjarëve të rastit “Sopoti”, Shaban Limani, tha se kanë bërë apel që ligji të përkrahet në Kuvend, me qëllim që të zbardhen të gjitha rastet e montuara, siç janë “Monstra” dhe “Sopoti”. Limani tha gjithashtu se shpreson që ligji sërish të kthehet në Kuvend, e që sipas tij ekziston shpresa që edhe personat e dënuar të rastit “Monstra” të lirohen nga burgu të paktën, ashtu siç ndodhi me personat e rastit të “Sopotit”.

Ai në emisionin “Arena” në TV Shenja, deklaroi se të akuzuarit e rastit “Sopoti”, kanë shpresuar shumë që ligji do të kalojë në Kuvend, që partitë shqiptare do të votojnë “PËR”, dhe në këtë mënyrë të gjithë dëshmitarët do të mund të dëshmonin lirshëm, e jo të fshihet e vërteta duke i kërcënuar dëshmitarët.

Ndërkohë Bedri Ajdari, i irrituar nga veprimi i deputetëve shqiptarë për mosvotimin e ligjit, e sidomos nga deputetët e BDI-së, tha se sigurisht që funksionarët e VMRO-së nuk do të votojnë për ligjin, por sikur të gjithë deputetët shqiptarë të votonin, familjarët e rastit “Monstra” do të ishin më të qetë.

“Në këtë rast ata dëshmuan se nuk janë për zbardhjen e rastit”, tha Ajdari.

Comments

comments