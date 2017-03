Skivi publikon fotografi me të dashurën

Reperi Visar Shala i njohur si Skivi është dashuruar kokë e këmbë.

Këtë e ka thënë vetë ekskluzivisht në një intervistë për emisionin ‘Mirage’.

Atij zemrën ia ka marrë stërmbesa e Skenderbeut, Sophie Castriota-n lidhje për të cilën tregon detaje interesante.

Skivi gjithashtu eka publikuar së fundmi një foto ”hedhje mbrapa” bashkë me të me të cilë e ka dëshmuar se takimi i tyre i radhës mund të na befasoi me hapa të mëdhenj.

Në lidhje me këtë dashuri ndiqeni intervistën në vazhdim derisa ne ju sjellim edhe foton e sapo publikuar nga vetë Visari.