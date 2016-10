Skandaloze: Zbulohet se si ka doktoruar jashtëligjshëm Aziz Pollozhani – VIDEO

Studentët e Universitetit të Evropës Juglindore do nisin peticion për të kundërshtuar shkrirjen e UEJL-së në Universitetin “Nënë Tereza”. Pavarësisht se gjatë takimit të djeshëm me rektorin Zamir Dika studentëve ju premtua se një gjë e tillë nuk do të ndodhë, ata janë të vendosur të kundërshtojnë fuqishëm shkrirjen e mundshme të dy universiteteve. Në objektin e UEJL-së, UNT-së i janë ndarë vetëm dy klasa kurse deri tani ka vetëm 170 aplikime nga studentët.

Nga ana tjetër, vazhdon të kontestohet mënyra e fillimit të punës në UNT. Profesori Asllan Bilalli akuzoi rektorin Aziz Pollozhani se ka marrë thirrjen shkencore në Kolegjin Universitar “Iliria” në Prishtinë, me pronar Mixhait Reçi nga Struga. Ky kolegj nuk ka studime doktorature dhe ligji nuk i lejon dhënien e thirrjeve shkencore. Edhe pse kërkuam, asnjë përgjigje nuk morëm nga institucioni në fjalë.

Alsat-M kërkoi një qëndrim edhe nga dy anëtarët e komisioneve amë në UNT, Murtezan Ismaili dhe Agni Dika, të cilët u akuzuan se mbështesin përzgjedhjen e stafit joadekuat për Universitetin e ri, për shkak të interesave të ngushta personale. Edhe Dika edhe Ismaili e mohuan këtë duke e konsideruar shpifje. Madje Dika këmbëngul që stafi akademik ku ai ka bërë përzgjedhjen, është i përzgjedhur në bazë të të gjitha kritereve profesionale. Pas konkursit të parë për staf akademik dhe mos-përmbushjes së numrit të nevojshëm të profesorëve dhe asistentëve, UNT-ja ka shpallur të hapur konkursin e dytë.

Përzgjedhja e disa profesorëve në UNT me të kaluar politike, vjen edhe pas zotimit të kreut të BDI-së Ali Ahmeti, se Universitetin e ri, nuk do të ketë ish funksionarë të partisë së tij.

“Sigurisht që këtë garanci e keni… Unë kurrën e kurrës nuk jam përfshirë në politikat arsimore në universitetet as të Tetovës por as në universitetin që themelohet”, ka deklaruar kreu i BDI-së Ali Ahmeti.

Comments

comments