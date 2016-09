S’ka siguri në Beograd për shqiptarin, shtyhet meçi i boksit

Boksieri nga Kosova, Petrit Mazrekaj, që jeton e vepron në Austri, tha për gazetën kombëtare “Bota sot” se nuk do të udhëtoi për në kryeqytetin serb, Beograd, për ta zhvilluar meçin e paraparë, sepse turneu është shtyrë për 29 tetor. Arsyeja e shtyrjes së turneut është për shkaqe sigurie. “Organizatori i këtij turneut na ka thënë se nuk mundet me na premtuar siguri, sepse është shumë e dobët. Sidomos kur kanë marr vesh se jemi prej Kosove dhe do të boksojmë me flamur të shtetit tonë, kjo ka bërë që të shtyhet turneu, sepse nuk ka siguri. Gjasat janë që mos të mbahet në Beograd, por në ndonjë qytet tjetër të Serbisë, ku ka më shumë siguri. Kanë mbetur me na treguar deri në fundjavë se ku do mbahet. Sikur të kisha boksuar për Austrinë nuk do të ishte problem, por për Kosovë është problematike, sepse nuk ka siguri të plotë në vendin ku duhej të mbahet turneu”, tha Mazrekaj, i cili bokson në kategorinë super të mesme.

