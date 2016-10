Kapiteni i Paris Saint Germainit, Thiago Silva, ka bërë të ditur se është i lumtur te kampionët e Francës, por thotë se duhet të bisedojë fillimisht me Presidentin Nasser Al-Khelaifi.

“Nuk është në dorën time që të vendosi, duhet të bisedojmë”, tha fillimisht Silva.

“Sezonin e kaluar nisëm bisedimet, por në fund u ndërprenë, nuk e di pse. Jam i lumtur këtu dhe dua të zgjasë kontratën me PSG’në. Duhet të bisedojmë me presidentin për të parë se çfarë do të bëjmë në të ardhmen”, shtoi Silva.

