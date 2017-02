Si të zbuloni energjitë negative në shtëpi, vetëm me një gotë ujë?

Ka kaq shumë teknika që mund t’ju ndihmojnë të zbuloni energjitë negative në shtëpinë tuaj. Një truk i ri zbulon qartësisht nëse keni energji negative në ndonjë nga dhomat tuaja në shtëpi. Kjo mënyrë e re bëhet vetëm me anën e një gote ujë.

Shtëpi është një hapësirë ku shumë energji takohen, ato janë të përbëra nga ndjenjat tona, mendimet dhe emocionet, që lëshojnë një lloj të caktuar të energjisë, por edhe tërheqin energji të tjera.

Anëtarët e familjes, fqinjët apo vizitorët në shtëpitë tona mund të sjellin energji të tjera negative që mund të ndikojnë në mirëqenien tonë.

Shpesh, këto energji negative grumbullohen në qoshet e shtëpive, larg vendeve ku rrini gjithmonë. Gjithashtu, nëse keni pasur një ngjarje negative kohët e fundit ose shumë trishtim apo frikë, pastroni hapësirën e shtëpisë menjëherë!

Ja truku që ju mëson se si:

Merrni një gotë transparente dhe hidhni kripë deti në të – ajo duhet të mbulojë rreth 1/3 e gotës së qelqit. Hidhni 1/3 ujë dhe 1/3 uthull të bardhë, pastaj vendoseni në dhomën ku mendoni se ka energji të këqija më të fuqishme.

Vendosni gotën në një vend të fshehtë dhe lëreni për një ditë. Pas 24 orësh nëse gota është ashtu siç e keni lënë, nuk ka energji negative në atë dhomë. Ju mund të provoni këtë truk edhe në një dhomë tjetër dhe të shihni çfarë ndodh.

Nëse gota është e papastër kjo do të thotë se ka probleme të energjisë negative. Në këtë rast, përsëritni procedurën përsëri me një gotë të re, deri sa të jetë e pastër.