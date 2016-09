Si të fitohen Zgjedhjet në Maqedoni

Dr. Sc. Lumni Ademi, Cyrih, Zvicër

Çdo gjë mund të na duket e pamundur, deri sa nuk realizohet. Pastaj, kutpojmë se edhe aq vështire nuk ka qenë, nëse guximi dhe vizioni për ndryshim do të jetë prezent. Dhe të kesh guxim dhe vizion, nuk do të thotë se nuk ke frikë, por dëshmon se ke arritur t’a mposhtësh frikën. Ky guxim dhe vizion të ndihmon që çdoherë të ngritesh në këmbë, pas goditjeve dhe rrëzimeve të shpeshta me pasoja të mëdha. Ndryshe, në mungesë të guximit dhe vizionit vdes edhe kombi. Për të pasur një kombinim dhe sukses të shkëlqyeshëm politik dhe kombëtar, duhet që guximi dhe vizioni të shoqërohet nga vetëdija e pjekur njerzore dhe zemra jodjallëzore, si motor kryesor i udhëheqjes së masave të njerëzve, drejt një qëllimi madhor dhe pikërisht kjo do të ishte merita më e madhe politike si shqiptarë, nëse udhëhiqemi nga këto principe.

Për ta sfiduar frikën, duhet treguar gadishmëri për t’i ndryshuar gjërat, të cilët të tjerët nuk do të donin t’i ndryshonin, pra të jesh pjesë e grupit të njerëzve, të cilat gjërat duan t’i vënë në lëvizje dhe jo prej atyre që vetëm shikojnë se çfarë po ndodh, apo të grupit të njerëzve që vetëm pyesin se çfarë ka ndodhur. A ia vlen të rrezikohet për NDRYSHIME? Rreziku do të jetë shumë më i madh në të ardhmen, nëse nuk rrezikohet për NDRYSHIME. Pra, nëse gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç i ke menduar, atëher fillo të mendosh NDRYSHE.

Poeti, Juristi, Teologu persian, RUMI (1207 – 1273) ka thëne: „Ti e njeh vlerën e çdo malli, por jo edhe vlerën tënde dhe kjo është idiotizëm apo marrëzi“. A dëshirojmë Ne të sillemi si idiot apo të marrë duke mos njohur vlerën tonë individuale? Përse nuk arrijmë t’a mposhtim frikën për një mirëqenie më të mirë? Vallë, përse kaq frikë nga NDRYSHIMI? Të kesh frikë nga ndryshimi nënkupton të mos kesh vlerë, ndërkoh që s’ka vlerë më të madhe në jetë, sesa të bësh zgjedhjen e duhur në mënyre të pavarur, me logjikë të shëndosh dhe zemër të çiltër. Çdo gjë tjetër jasht kësaj mendësie, të detyron të jetosh në pasiguri permanente për të ardhmen, të cilën askush nuk e dëshiron. Andaj, s’të mbetet gjë tjetër, pos të zgjedhësh mes frikës dhe guximit në zgjedhjet e ardhshme politike.

(Autori është doktor i shkencave i Univerzitetit Basel, Zvicër)

