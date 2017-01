Tashmë që dimri ka trokitur, akulli është një problem i madh për drejtuesit e mjeteve, veçanërisht kur vishet xhami i mjetit.

Me vetëm një shishe sprej, të cilën e mbushim me 2/3 alkool farmacie dhe 1/3 me ujë, mund të bëjmë një mrekulli të vogël kundër akullit.