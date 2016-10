Si ta hiqni stresin dhe të qetësoni nervat për disa minuta

Jeta e përditshme është e mbushur me stres dhe nuk e kursen askënd. Por a është e mundur të hiqet stresi dhe të qetësohen nervat për disa minuta? Mund ta provoni këtë me ushtrimin për të cilin ju nevojiten dy arra.

MASAZHI I SHUPLAKAVE TË DORËS ME ARRA Shumica prej jush e dini se në shuplakat e dorës gjendet pika aktive që janë përgjegjëse për punën e organeve të brendshme. Duke u bërë presion, mund të shërohen shumë dhimbje. Është e këndshme ta ndjeni lëvozhgen e arrave në shuplakat e dorës. Ushtrimet për relaksim të shpejtë: 1. Në secilën shuplakë merrni nga dy arra dhe përmes tyre bëni lëvizje. 2. Arrat i vendosni në mes të shuplakave të dorës, bëni lehtë presion shuplaka me shuplakën tjetër dhe bëni lëvize qarkore. 3. Lehtë bëni masazh majave të gishtërinjve të vogël, të njërës dhe tjetrës dorë. Një ushtrim si ky ndihmon në qetësimin kur jeni në situata ekstreme të stresit. Provojeni dhe detyrimisht ndajeni me miqtë tuaj.

Comments

comments