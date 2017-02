Shqiptari që po çmend Zvicrën

Sulmuesi Albian Ajeti nuk ndalet me gola. Ai në tri ndeshjet e para të pjesës së dytë të kampionatit ka realizuar po aq herë dhe është protagonisti i rezultateve të lakmueshme të St. Gallenit. Futbollisti nga Kosova që me 26 shkurt i mbush fiks 20 vjet, shënoi në barazimin e St. Gallenit si mysafirë me rezultat 2:2 me Young Boys-in e superfavorizuar nga njohësit e kësaj loje. Një pikë që peshon shumë për St. Gallenin, në kuadër të javës së 21-të të Kampionatit të Zvicrës. Ajeti ka qenë prej më të mirëve dhe është goli i tetë i tij gjatë këtij edicioni. Në stadium ishin të pranishëm, 13.186 shikues dhe pamë katër gola secili më i bukur se tjetri. Në minutën e 58-të, Ajeti del përballë portierit dhe me mjeshtrin e tij parabolloi atë duke barazuar rezultatin 1:1. Hoarau (11’ -nga penalltia), Assale (77’) shënuan për Young Boys-in dhe Ajeti (58’) e Buess (63’) për St. Gallenin. Ajeti u paraqit titullar, ndërsa u ndëshkua me karton të verdhë në minutën e 41-të. Ajeti u zëvendësua një minutë pa përfunduar takimi, por befasoi me lojën e tij dhe po çmend zviceranët me golat e njëpasnjëshme. Young Boys është në vend të dytë me 39 pikë, kurse St. Gallen zënë pozitën e pestë me 26 sosh.