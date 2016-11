Shqiptari, gati të ngjitet në ring ndaj gjeorgjianit

Boksieri shqiptar, Labinot Xhoxhaj, është gati për sfidën e madhe që do zhvillohet nesër në Nurnberg të Gjermanisë. “Sot bëhet matja e peshës zyrtare e dueli të boksit mes boksierëve Labinot Xhoxhaj dhe Giorgi Tevdorashvilli (Gjeorgji). Meçi do të mbahet në Nurnberg të Gjermanisë me 26 nëntor dhe besojmë shumë në talentin e Labinotit dhe në përkushtimin e tij gjatë përgatitjeve për këtë meç.

Ne falënderojmë shumë gjithë sponsorët, organizatorët dhe përkrahësit që na ndihmuan në organizim të meçit”, shkruan Muharrem Gjocaj, ish boksieri i mirënjohur.

