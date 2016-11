Shoqja nxjerr “zbuluar” Bella-n

As Bella Hadid as The Weeknd nuk kanë thënë asgjë lidhur me ndarjen e tyre, por modeles 20-vjeçare duket se i mungon shumë ish i dashuri i saj.

Bukuroshja brune ishte në avion më modelet e tjera të “Vicotria’s Secret” duke fluturuar për në Paris, por ndërsa të tjerat shijonin udhëtimin, Bella ishte duke parë një fotografi në telefonin e saj ku shihej duke u puthur me këngëtarin.

Ky moment është kapur nga modelja Kelly Gale, e cila ishte duke xhiruar një video në Snapchat teksa ndodhej e ulur në sediljen e pasme të Bella.

Comments

comments