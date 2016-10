Shoqja më kërkoi që të bëja seks me partnerin e saj

Një vajzë 24 vjeçare ka rrëfyer historinë për The Sun, ku thotë se bën seks me të dashurin e shoqes së ngushtë, pasi ajo i ka kërkuar që ai të mos dalë me tjera, por tani ajo po dashurohet në të.

kjo është letra e saj: Kam bërë seks të mahnitshëm me partnerin e shoqes së ngushtë. Ka filluar si favor për shërbimet sociale, por unë jam duke u dashuruar në të. Unë jam 24 vjet, shoqja ime 25, ndërsa i dashuri i saj është 27. E njoh shoqen time që nga shkolla. Ajo ka qenë me të dashurin e saj prej 7 vite dhe kanë dy fëmijë bashkë. Unë jam ndrikull e fëmijës së madh. Ishte ideja e shoqes sime që të kem marrëdhënie ‘miq me përfitime’ me partnerin e saj Ajo kurrë nuk është ndier seksi derisa kanë pasur fëmijën e vogël, andaj i dashuri i saj ka filluar që të dalë natën me miq, të pijë dhe duke parë femra tjera e duke ardhur në orët e hershme të mëngjesit. Grindjet mes tyre ishin të tmerrshme dhe filluan të bëheshin të dhunshme. Nëna e shoqes sime ishte e brengosur për fëmijën e madh dhe bisedoi me shërbimin social. Ata e vizituan shoqen time dhe ajo insistoi se çdo gjë ishte në rregull. Por më befasoi kur m[ pyeti: ‘A fantazon me të?’ ‘A do ta ndihmoje ta kalojë gjithë këtë?’ Ideja e saj ishte se do të jetë më mirë që ai të bëjë seks me mua se me dikë tjetër dhe të dalë e të dehet. Kjo e mbante atë më të sigurte me fëmijët, që të mos ia merrnin pasi ata e kishin paralajmëruar që të ketë kujdes nëse ai dehet apo bëhet i dhunshëm. Nuk kam qenë në lidhje për një kohë të gjatë dhe ai është atraktiv e pranova. I dhashë atij një mirëseardhje dhe ai tha se gjithmonë më ka fantazuar. Ne kemi qenë duke pasur marrëdhënie seksuale por e paralajmërova se lidhja do të përfundonte nëse ai del me tjera femra apo pi. Seksi është i mrekullueshëm, por problemi është se unë po dashurohem në të. Më dhemb kur jam me të dashurin dhe shoqen dhe ai nuk e di se ka qenë ideja e gruas së tij që të jemi ashtu dhe sillet me të shumë i dashur. Mundohem që t’i mbaj ndjenjat për të por e kam vështirë. Përgjigja e psikologes: Ti duhet ta përfundosh këtë. Ajo nuk ka bërë asgjë për të zgjedhur problemet në çift. Për hir të fëmijëve, ata duhet të trajtojnë çështjet reale. Dhe ti duhet ta njohësh dikë që është i duhur për ty. Tregoj partneri se ka përfunduar dhe se nuk duhet të dehet për shkak të fëmijëve. Tregoj shoqes se ajo mund ta ngjallë epshin, nëse ajo dhe partneri i saj punojnë për marrëdhënien e tyre. Por, nëse ai nuk do, atëherë duhet ta lënë shërbimin shoqëror që të kujdeset për fëmijët dhe ti nuk mund ta bllokosh këtë , transmeton Bota Sot..

Comments

comments