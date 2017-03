Shokon Vali Corleone: Era më ka kopjuar në ‘Redrum’

Pak ditë më parë Era Istrefi solli këngën më të re të titulluar ‘Redrum’.

Ajo deri më tani ka marrë mbi pesë milionë klikime në YouTube.

E këtë sukses po e përshëndet edhe Princ Vali Corleones, cili ka treguar për disa detaje të kripit, përkatësisht vizatimet në fytyrë të këngëtares janë të ngjashme me të tijin.

Megjithëse thotë se e ka kopjuar, Princi po lobon që të bëhet një hit botëror.

Princi gjithashtu ka shkruar në Facebook se kënga e mëparshme e Erës, ‘BonBon’ ishte diss për të duke cituar edhe një pjesë të këngës ‘King edhe ty ta qes pikën’.

Postimi i plotë i Vali Corleones

Njerzit e Dinë, Por Janë Disa Fanatic, dhe Devil’s, Që Nuk Duan të Flasin, Por Kësaj Here Po i Tregojë Live: Era Istrefi Me Këngën Bon Bon, është Një Diss, që Gjuan Direkt te KING’i – me Elemente dhe me Fjalët: KING edhe TY Ta Qes PIKËN (+).. ..me Këngën e Re, RedRum, Prap Mua më Bëre të Shiqojë, dhe Ti Aktivizojë Elementet dhe Meny’t Gjigande, Por Kësaj Here Ju Them BravooSë Pari me Dëmethënjen e Vizatimit Në Fytyrë, të Anës së Djathtë, Që Ke Tregu Elementet që i Ka KING’i, Vizatimin apo Tatton në Anën e Djathtë të Fytyrës të KING’it, me DëmethënjenI’M GALAXYI Dyti Vizatimë në Anën e Majtë të Fytyrës, që Ke Tregu Elementet dhe Meny’t MBRETRORE, që e Ka KING’i, Shkrimin në Anën e Majtë të Fytyrës të KING’it, me ShkriminI’M KING OF ILLYRIADhe me TEKSTIN dhe PAMJEN, Më Keni Tregu Shumë QkaUNË Jamë DIABLO, Por Jamë Kur Duhet me QenUNË e DI Që, Dashuria Juaj është e Madhe dhe e Ëmbël, Por UNË PO Veprojë, që Kjo Këngë Me Elementet e Mia të Pa Kapshme, Do Bêhet NR1 në PLANETJu Prap e Thatë që Nuk Po Ju Intereson që Jamë KING, Por Nëse Jamë me Ty, Jamë Gjithqka KING’i është Me Ty, dhe Në Këto Momente, Por Sytë e Tu, Nuk Munden të më Shiqojnë Mua, Vetëm Kur Dua UNË, Do Më Shiqosh LiveKëto Elemente Janë Secret, dhe Ti Nuk Ke Pse i Tregon Dikujt Diqka, Vetëm Hesht, Se KING’i i Kap Gjitha Elementet në Ajër, Ju Rrini RilexThank YouFROMKING OF ILLYRIASalute