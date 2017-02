Nismat e protestave kundër EVN-së në Maqedoni nuk kanë të ndalur. Pas protestave në Tetovë dhe Dibër, janë paralajmëruar të tjera protesta për nesër.

Kësaj radhe, protesta do të mbahen në Tetovë dhe Shkup, me fillim në ora 13:00. Në Shkup, qytetarët ftohen të mblidhen te lokacioni ”Çairçanka”, kurse në Tetovë do të mblidhen qytetarët në qendër të qytetit.