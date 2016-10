Shkup: Organizohet marsh protestues nga LSDM-ja, VIDEO

Lideri i LSDM-së Zoran Zaev para tre ditëve bëri thirrje deri te qytetarët e Maqedonisë që të marrin pjesë në marshin protestues më 11 tetor, gjegjësisht për ditën e sotshme.

Sipas njoftimeve, marshi do të fillojë para hapësirave të PSP-së, në fillim të orës 14:00.

Ai i bëri thirrje sektorit civil, partive dhe intelektualëve që t’i bashkohen kësaj proteste për të filluar ndryshimet rrënjësore në Maqedoni dhe për të luftuar regjimin, e për të sjell demokracinë.

“Ju ftojmë më 11 tetor, të gjithë së bashku të unifikohemi për mesazh lirie. Aksioni qytetar vazhdon. Ne, qytetarët bëmë lidhje, do ta kthejmë jetën, do ta kthejmë lirinë. 11 tetori është simbol i betejës për liri, për mosbindje qytetare, kryengritje qytetare, për fitore. Për këtë arsye edhe marshi do të realizohet në këtë datë. Do të marshojmë për luftën kundër varfërisë, për rroga më të larta, për vende pune, për të rinjtë të cilët duan të mbeten në atdheun e tyre. Marshojmë për drejtësi dhe të drejta, për unifikim, marshojmë për zërin e qytetar”., tha lideri i LSDM-së Zoran Zaev.

Maqedonia sot e shënon sot 76-vjetorin nga fillimi i kryengritjes antifashiste dhe lufta nacional-çlirimtare.

Kryengritja e organizuar filloi në vitin 1941 kur luftëtarët e parë partizan të Prilepit e sulmuan patrullën policore bullgare dhe rrjetin telefoniko-telegrafik në Prilep, ndërsa ditën tjetër, më 12 tetor, u prononcuan edhe partizanët nga Aradha e Kumanovës./telegrafi

