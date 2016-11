Shkëndija luan pa shikues kundër Bregallnicës

Pas pauzës 10-të ditore për shkak të ndeshjeve eliminatore për kualifikimet e Kampionatit Botëror ‘Rusi 2018’, rikthehen garat në kampionatin elitar të Maqedonisë, që sjell ndeshjet e javës së 14-të. Shkëndija do të përballet në Tetovë me Bregallnicën e Shtipit, në një duel që do të luhet pa praninë e publikut për shkak të ndalesës së shqiptuar nga ana e Komisionit të Disiplinës të Federatës së futbollit të Maqedonisë. Skuadra ‘kuqezi’ në periudhën e kaluar ka punuar në drejtim të ngritjes së formës dhe eliminimit të mangësive të shfaqura në lojë kohëve të fundit. Të hënën dhe të martën stafi teknik ka pasur në dispozicion gjithë futbollistët, pasi janë kthyer reprezentuesit Hasani e Ibraimi, si dhe Totre që ishte disa ditë në kamp stërvitor me përfaqësuesen U 21. Cuculi do të mungojë për shkak të pezullimit me dy ndeshje, ndërsa Juffo është jashtë kombinimit shkaku i lëndimit. Në skuadër kthehet Egzon Bejtullai, ndërsa stafi teknik para ndeshjes do të vendosë për formacionin startues.

