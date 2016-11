Shifrat e çmendura të Hollivudit; kush janë aktorët më të paguar

As një jetë e tërë nuk do mjaftonte për të fituar paratë që, disa prej yjeve të Hollivudit, fitojnë vetëm me një episod të një filmi serial. “Hollivud Reporter” ka publikuar së fundmi shifrat e çmendura që kërkojnë disa nga emrat më të mëdhenj të kinematografisë, për një film a serial.

Një nga aktoret më të mëdha të dekadave të fundit, Meryl Streep, për të nënshkruar një kontratë që e bën protagoniste të “The Nix”, një nga serialet më të suksesshme të sezonit të shkuar, ka kërkuar 825 mijë dollar. Për seri, të kuptohemi! Rasti i saj nuk është i vetmi. Një tjetër aktor i të njëjtave përmasa, Robert De Niro, do të jetë protagonist i një prodhimi për të cilin nuk di ende asgjë por që ka kërkuar (dhe ka marrë) 750 mijë dollar për episod.

Më të ulëta kanë qenë shifrat për Jonah Hill dhe Emma Stone, të dy protagonist të ‘Maniac’.

