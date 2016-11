Shfaqen specifikat e Gionee S9 para zbulimit – FOTO

Para zbulimit zyrtarisht të sotshëm, smartfoni i ri i kompanisë kineze Gionee, S9, është shfaqur në uebfaqen e njohur Geekbench, duke rikonfirmuar disa nga specifikat e tij kyçe.

Geekbench rikonfirmon se Gionee S9 vjen me procesor MediaTek Helio P10, 4 gigabajt RAM memorie, si dhe me sistemin operativ Android 6.0 Marshmallow.

Smarftoni i ri tashmë është certifikuar nga rregullatori kinez TENAA e po ashtu është shfaqur edhe në uebfaqen tjetër të njohur AnTuTu.

Sipas AnTuTu, Gionee S9 vjen me ekran 5.5-inç me rezolucion prej 1080 pikselë, kamerën kryesore të dyfishtë (13 + 5 megapikselë) dhe atë të përparme prej 13 megapikselë, 64 gigabajt memorie të brendshme, si dhe me baterinë prej 3 mijë mAh.

