Shërbimi sekret izraelit “Mossad”, bllokon Shkupin – FOTO

Burra të lart, me kostume të zeza dhe kufje në vesh gjatë gjithë kohës jan në vëzhgim. Futbollistët e Izraelit nuk do ta lëshojn hotelin, përpos gjatë stërvitjes së sotme dhe gjatë ndeshjes së nesërme me Maqedoninë që fillon në ora 20:45…

Nën masa të rrepta të sigurisë, reprezentacioni i Izraelit arriti mbrëmë në Shkup. Nën mbikqyrjen e vazhdueshme të shërbimit sekrete izraelit “Mossad”, të cilët udhëtojn vazhdimisht me sportistët izraelit ane mbanë botës për shkaqe sigurie, ata arritën në aeroportin “Leka i Madh” në orët e vona të mbrëmjes, por nuk e kan lëshuar aerportin derisa i njeti nuk është zbrazur nga udhëtarët e rastit që jan gjendur aty.

Ata jan vendosur në qendër të Shkupit, në hotelin prestigjoz “Marriott”, ndërsa nën masa të larta të sigurisë jan shoqëruar gjatë gjithë udhëtimit nga aeroporti në qendër të Shkupit, poashtu edhe në hotel./Shqipmedia

Foto: telegraf.mk

